В Севастополе за пять лет построят крупный культурный комплекс

В Севастополе в ближайшие пять лет появится культурно-образовательный и музейный комплекс. Губернатор города Дмитрий Овсянников представил соответствующий проект президенту России Владимиру Путину на совещании в Калининграде.

В районе мыса Хрустальный будут построены музеи, театр оперы и балета, хореографическое училище-интернат на двести пятьдесят мест, высшая школа театрального и музыкального искусства. По замыслу властей, комплекс станет культурным центром Южного федерального округа.

На совещании в Калининграде, посвященном вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в четырех городах страны — Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе, главе государства презентовали стенды с эскизами хореографической академии в Севастополе.



В настоящее время, по данным пресс-службы правительства города, для реализации проекта в Севастополе проводится демонтаж конструкций, принадлежавших Минобороны. Также предстоит решить ряд транспортных проблем.

По информации «РИА Крым», в музейный комплекс будут переданы часть шедевров из "Эрмитажа", Русского музея и Третьяковской галереи.

Главной составляющей проекта будет театр оперы и балета. Комплекс также будет дополнен хореографическим училищем-интернатом на 250 детей и жилым комплексом для сотрудников будущего культурного центра. Также проектом предусмотрено создание отдельного киноконцертного комплекса.

Крым Sobaka.ru