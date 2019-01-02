Китайским туристам приглянулся Крым: в чем секрет

Поток туристов из Китая в Крым в прошлом году вырос в два с половиной раза – до 4 тыс человек. Об этом заявил замглавы правительства Республики Георгий Мурадов, пишут РИА Новости .

"Мы, разумеется, заинтересованы в привлечении китайских туристов и отмечаем рост турпотока из Китая в Крым. Если в 2017 году туристов было 1,7 тысячи, то в 2018 году количество китайских туристов превысило 4 тысячи человек", — сказал он.

По словам Мурадова, что позитивные отклики со стороны отдыхающих из КНР быстро распространяются в этой стране благодаря соцсетям. Число китайцев, которые хотят посетить Крым, растет, подчеркнул он, поэтому на полуострове появляются компании, которые ориентированы именно на работу с ними.



"Китайский турист имеет свои особенности: он привык к тому, что соблюдаются приемлемые для него условия размещения, предлагается традиционная кухня, специально под его интересы разрабатывается отдельная туристическая программа, нет языковой проблемы", — отметил чиновник.

Мурадов также напомнил, что для привлечения отдыхающих из КНР работает Информационно-культурный центр Китая, который открылся в Ялте в прошлом году. Он предлагает в том числе общедоступные курсы по изучению китайского языка и культуры.



"Китайских туристов весьма интересуют товары, которые производятся в Крыму: косметические средства, вина. Также наших китайских партнеров интересует рекреационный туризм, и мы обсуждаем с ними сотрудничество в этой области", — добавил вице-премьер.

Первая организованная поездка туристов из Китая в Крым состоялась в сентябре 2016 года. Ее реализовали благодаря договору между Россией и КНР о безвизовом пересечении границы. Ранее крымские власти сообщали, что по итогам 2018 года полуостров приблизится к отметке в 7 млн туристов, и это станет рекордом постсоветского периода.



