Олег Газманов спел для раненой керченской студентки

Известный российский певец Олег Газманов навестил в московской больнице Анастасию Радько, пострадавшую в результате инцидента в Керченском колледже. Об этом пишут «Известия» .

Ранее Настя Радько, пострадавшая в керченской трагедии, рассказала изданию о своей новогодней мечте — увидеть Олега Газманова и услышать в живом исполнении песню «Есаул». Певец оперативно откликнулся на просьбу юной керчанки и уже 25 декабря приехал в московский НИИ детской хирургии и травматологии, где лечится девочка.

«Сегодня я под большим впечатлением. Одна из девочек сказала, что на Новый год ее самым большим желанием было, чтобы я спел для нее песню «Есаул». И я счастлив, что вызвал положительные эмоции, что все дети, которые были в палате, улыбались», - поделился Газманов.