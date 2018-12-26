Олег Газманов спел для раненой керченской студентки
Известный российский певец Олег Газманов навестил в московской больнице Анастасию Радько, пострадавшую в результате инцидента в Керченском колледже. Об этом пишут «Известия».
Ранее Настя Радько, пострадавшая в керченской трагедии, рассказала изданию о своей новогодней мечте — увидеть Олега Газманова и услышать в живом исполнении песню «Есаул». Певец оперативно откликнулся на просьбу юной керчанки и уже 25 декабря приехал в московский НИИ детской хирургии и травматологии, где лечится девочка.
«Сегодня я под большим впечатлением. Одна из девочек сказала, что на Новый год ее самым большим желанием было, чтобы я спел для нее песню «Есаул». И я счастлив, что вызвал положительные эмоции, что все дети, которые были в палате, улыбались», - поделился Газманов.
Подарки достались и соседям девочки по палате – им были вручены диски с песнями Олега Газманова. Также певец пообещал каждой из них организовать бесплатный проход на свои концерты.
«У меня нет слов. Можно сказать, дар речи пропал. Я и правда не знаю, какие слова сейчас надо говорить. Последние три года я очень часто слушаю песни своего любимого певца», - радуется Анастасия Радько.
Посетил Олег Газманов и другие палаты, где продолжают проходить лечение пострадавшие в керченской трагедии дети.
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