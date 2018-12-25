Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская верхом на коне с бокалом шампанского в руках поздравила россиян с новогодними и рождественскими праздниками. Видеоролик размещен на странице народной избранницы в Facebook.

Депутат поблагодарила соотечественников за доверие и поддержку: "Трудности, которые мы прошли вместе, нас делают только крепче и сильнее".

"От Нового года каждый ждет перемен к лучшему. Но, прежде всего, все перемены зависят от нас, от нашего ежедневного выбора, порой очень сложного", — отметила Поклонская.

«В новогоднюю ночь я желаю, чтобы к вам обязательно пришла сказка. В новом году к вам придет счастье, радость. И пусть в новом году на коне будет тот, кто благороден и несет справедливость и добро. С Новым годом! С новым счастьем!» — обратилась депутат к россиянам.