В Санкт-Петербурге презентовали «Винную дорогу Крыма»

В Санкт-Петербурге презентовали эногастрономический маршрут "Винная дорога Крыма" для привлечения жителей России к крымской продукции. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов республики.

Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко рассказал присутствующим о новом туристическом маршруте «Винная дорога Крыма». Шеф-редактор региональных лент РБК Фёдор Гаврилов презентовал исторический экскурс «Петербуржцы: 200 лет на «винной дороге Крыма». И, конечно, мероприятие не могло обойтись без дегустации вин участников проекта «Винная дорога Крыма». Специально для нее были разработаны гастрономические сеты из продуктов полуострова.

По словам Вадима Волченко, проведение подобных мероприятий способствует формированию позитивного имиджа Крыма, дает импульс дальнейшему развитию эногастрономического туризма, позволяет раскрыть преимущества и потенциал полуострова в создании винных туристских маршрутов и привлечь внимание гостей мероприятия к продукции региональных производителей.