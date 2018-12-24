В Санкт-Петербурге презентовали «Винную дорогу Крыма»
В Санкт-Петербурге презентовали эногастрономический маршрут "Винная дорога Крыма" для привлечения жителей России к крымской продукции. Об этом сообщает пресс-служба минкурортов республики.
Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко рассказал присутствующим о новом туристическом маршруте «Винная дорога Крыма». Шеф-редактор региональных лент РБК Фёдор Гаврилов презентовал исторический экскурс «Петербуржцы: 200 лет на «винной дороге Крыма». И, конечно, мероприятие не могло обойтись без дегустации вин участников проекта «Винная дорога Крыма». Специально для нее были разработаны гастрономические сеты из продуктов полуострова.
По словам Вадима Волченко, проведение подобных мероприятий способствует формированию позитивного имиджа Крыма, дает импульс дальнейшему развитию эногастрономического туризма, позволяет раскрыть преимущества и потенциал полуострова в создании винных туристских маршрутов и привлечь внимание гостей мероприятия к продукции региональных производителей.
По замыслу авторов проекта, «Винная дорога Крыма» общей протяженностью около 480 км охватит практически весь полуостров. Состоять маршрут будет из четырех участков: юго-восточного, южного берега, севастопольского и западного. Расстояние между соседними маршрутами будет не больше 50-70 км.
Как рассказала "Деловому Крыму" один из инициаторов проекта, гендиректор ПАО "Массандра" Янина Павленко, в рамках работы над «Винной дорогой» уже создана карта Крыма с нанесенными на нее локальными винными маршрутами, «винными деревнями», эногастрономическими объектами, отелями, главными достопримечательностями полуострова, которую будут бесплатно раздавать туристам, прибывающим в Крым.
В планах инициаторов проекта — подготовить обзоры вин, мобильное приложение и сайт маршрута, создать каталоги продукции, проводить на объектах «Винной дороги» фестивали и ярмарки, предусмотреть скидки для туристов, путешествующих по дороге. Информацию об основных «винных достопримечательностях» планируют разместить на дорожных указателях Крыма.
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