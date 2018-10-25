В Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппом

«На последней отчетной неделе в Республике Крым заболело острыми респираторными вирусными инфекциями 6,4 тысячи человек. Наблюдается незначительный рост заболеваемости на 5,2% за счет всех возрастных категорий населения», — сказано в сообщении.



На минувшей неделе число заболевших респираторными инфекциями в Севастополе составило 1268 человек.



По информации лабораторного вирусологического мониторинга, у заболевших выявлены вирусы негриппозной этиологии. Все образовательные учреждения Крыма работают в штатном режиме.



На полуострове продолжается вакцинация населения против гриппа. На данный момент привиты более 400 тысяч человек. В ближайшее время ожидается вторая поставка противогриппозных вакцин, после чего иммунизация продолжится.