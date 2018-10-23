В Крыму родились белые тигрята
В крымском сафари-парке "Тайган" родились три детеныша белого бенгальского тигра. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на директора парка Олега Зубкова.
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Фото: РИА Новости
По его словам, малыши королевского тигра родились неделю назад и еще не успели открыть глаза, а вместо грозного рычания пока мяукают.
"Пополнение у новой пары – белых бенгальских тигрят. Два мальчика, покрупнее они, и одна девочка родились в этот раз. Прекрасный результат. Мы видим, что они плотные и упитанные, хорошие малыши, ровная спина — хорошо развиваются", — рассказал Зубков.
Сейчас тигрята живут вместе с родителями в специальном вольере. Тигрица выкармливает малышей без помощи сотрудников парка, а папа их оберегает.
По словам директора парка, в настоящее время здесь содержится 12 особей белых тигров. «Учитывая, что их во всем мире 130, это достаточно большая часть даже мировой популяции», - подчеркивает Зубков.
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