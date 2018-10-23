В Крыму родились белые тигрята

По его словам, малыши королевского тигра родились неделю назад и еще не успели открыть глаза, а вместо грозного рычания пока мяукают.



"Пополнение у новой пары – белых бенгальских тигрят. Два мальчика, покрупнее они, и одна девочка родились в этот раз. Прекрасный результат. Мы видим, что они плотные и упитанные, хорошие малыши, ровная спина — хорошо развиваются", — рассказал Зубков.