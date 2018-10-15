Фермеры из ЮАР готовы везти в Крым экзотические фрукты
Производители сельхозпродукции из Южно-Африканской Республики (ЮАР) намерены посетить Крым для обмена опытом в сфере производства вина и устриц. Об этом заявил исполнительный директор федерации сельскохозяйственных организаций ЮАР AgriSA Омри ван Зила, пишут РИА Новости.
"Мы готовы приехать в Крым. Я уверен, это будет богатый опыт для фермеров обеих стран. Мы в ЮАР всегда готовы к обмену знаниями и секретами производства", — отметил он.
Сельхозпроизводители ЮАР намерены переориентировать рынки сбыта и создать партнерские возможностей для ряда стран. Россию Омри ван Зил считает перспективным государством для сотрудничества:
"Российский сельскохозяйственный сектор нам очень интересен, и мы также заинтересованы в российском рынке. У нас есть товары, которые вы не производите в России. К примеру, тропические фрукты – манго, личи, орехи. Так что я думаю, что мы были бы заинтересованы в сотрудничестве", — отметил он.
В настоящее время ЮАР является крупным производителем вина и занимает восьмое место в мире среди стран, занимающихся виноделием.
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