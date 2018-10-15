Фермеры из ЮАР готовы везти в Крым экзотические фрукты

"Мы готовы приехать в Крым. Я уверен, это будет богатый опыт для фермеров обеих стран. Мы в ЮАР всегда готовы к обмену знаниями и секретами производства", — отметил он.



Сельхозпроизводители ЮАР намерены переориентировать рынки сбыта и создать партнерские возможностей для ряда стран. Россию Омри ван Зил считает перспективным государством для сотрудничества:



"Российский сельскохозяйственный сектор нам очень интересен, и мы также заинтересованы в российском рынке. У нас есть товары, которые вы не производите в России. К примеру, тропические фрукты – манго, личи, орехи. Так что я думаю, что мы были бы заинтересованы в сотрудничестве", — отметил он.



В настоящее время ЮАР является крупным производителем вина и занимает восьмое место в мире среди стран, занимающихся виноделием.