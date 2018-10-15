Путь из Краснодара в Крым существенно сократится

Председатель правительства России утвердил комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года, в который вошла реконструкция трассы А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. По информации Минтранса, на развитие дороги предусмотрено 86,4 млрд руб.

Автодорога Краснодар-Темрюк протяженностью около 150 км была частью региональной трассы Р-251. В настоящее время является кратчайшим маршрутом к Крымскому мосту, однако четыре и более полос приходится лишь на 20% дороги, остальные участки — двух-трехполосные и проходят через населенные пункты. Средняя скорость движения по маршруту составляет около 60 км/ч, а в летний сезон — ниже 40 км/ч.

В ходе работ будет реконструировано 136 км дороги, и время проезда от Краснодара до Крымского моста должно сократиться почти в 1,5 раза — до 1 часа 50 минут. В феврале 2018 года трасса включена в перечень федеральных дорог, сейчас завершается ее переход под оперативное управление Упрдор «Тамань».