Севастопольцев приглашают на встречу с известной телеведущей из Санкт-Петербурга

В ходе встречи телеведущая расскажет, как оценивать современный телепродукт, в каком направлении он развивается и как влияет на массовое сознание. Ника Стрижак поделится информацией о тайнах телевизионного закулисья, а также ответит на вопрос, как сделать современные медиа не только смотрибельными, кликабельными, но и полезными.

Открытая встреча с телеведущей состоится 16 октября в 18.00 в читальном зале Центральной городской библиотеки им. Льва Толстого (ул. Ленина, 51). Вход свободный.



Справочно:

Ника Стрижак – известная российская телеведущая, режиссёр-документалист из Санкт-Петербурга. Вела одно из первых ток-шоу страны "Наобум", а также в течение десяти лет вела передачу "Открытая студия", где обсуждались реальные социальные проблемы.



В 1992 году завоевала звание "Вице-мисс Пресса" на конкурсе "Мисс Пресса" среди жителей стран СНГ. С 1998 года вела программу "Диалоги" на канале ТНТ. С 2010 года руководила и вела выпуски воскресной аналитической программы "Известия. Главное".



В последний год работает в МИЦ "Известия" и ведет программу "Открытая студия" на телеканале "78". Ника Стрижак также известна как режиссёр-документалист, снявшая более десятка фильмов.



