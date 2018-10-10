Туристы рассказали, что их впечатлило в Крыму, и это не мост

По данным опроса пользователей социальных сетей, за крымскую природу и море проголосовали 45% туристов, уверенное второе место заняли местные достопримечательности – 23% опрошенных.



Среди аутсайдеров опроса – «открытые и добрые люди» - 8%, стройки – 7%, пробки – 6%. А вот ажиотаж местных жителей вокруг Крымского моста отдыхающие не поддержали – лишь 5% оказались впечатлены этим сооружением.



Напомним, по данным местных властей, в этом году в Крыму отдохнули свыше 5 млн человек. Ранее Sobaka сообщала, что семь санаториев полуострова в Евпатории и Саках первыми в России получили сертификаты качества в санаторно-курортной сфере по категориям: "премиум", "бизнес" и "стандарт". А на минувшей неделе поисковый сервис Яндекс разместил панорамные фото Крымского моста.