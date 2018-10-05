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Правительство Севастополя наградило организатора танцев пенсионеров

На очередном заседании правительства Севастополя было принято решение о награждении почетной грамотой организатора песнопений и танцев людей преклонного возраста на Приморском бульваре - общественника Сергея Сокова.

  • Фото: vk.com/primbuldance

«За активную жизненную позицию, значительный вклад в культурное развитие Севастополя – возрождение городской традиции танцев на Приморском бульваре предоставляется почетной грамотой правительства Соков Сергей Михайлович», – объявил директор департамента аппарата губернатора Андрей Демидов.

Ежедневно в ранее вечернее время на Приморском бульваре собираются сотни людей преклонного возраста, которые поют и танцуют под музыку своей молодости. Общественники-энтузиасты помогают пенсионерам в установлении социальных связей и времяпрепровождении.

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Автор: Yulia_Po
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