Правительство Севастополя наградило организатора танцев пенсионеров

«За активную жизненную позицию, значительный вклад в культурное развитие Севастополя – возрождение городской традиции танцев на Приморском бульваре предоставляется почетной грамотой правительства Соков Сергей Михайлович», – объявил директор департамента аппарата губернатора Андрей Демидов.

Ежедневно в ранее вечернее время на Приморском бульваре собираются сотни людей преклонного возраста, которые поют и танцуют под музыку своей молодости. Общественники-энтузиасты помогают пенсионерам в установлении социальных связей и времяпрепровождении.