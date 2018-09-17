Крымских пенсионеров будут обучать компьютерной грамотности

Неработающих пенсионеров и инвалидов научат пользоваться компьютером. Для них стартовала Государственная программа Крыма «Социальная поддержка граждан Республики Крым на 2015-2020 годы» - сообщается на сайте Министерства труда и социальной зашиты РК.

В 2018 году компьютерные курсы пройдет 180 пенсионеров из Симферополя, Евпатории, Керчи, Ялты, Алушты, Джанкоя, поселка Черноморского и Джанкойского района. Длительность обучения, которые состоит из теории и практики, – две недели (40 академических часов).

Компьютерная грамотность для пенсионеров включает в себя работу в Интернете, использование госуслуг в электронном виде, возможности социальной адаптации граждан и соцсети.

Обучение неработающих пенсионеров в Крыму проводится в третий раз. В 2016 году его прошло 266 граждан пожилого возраста и инвалидов из пяти регионов полуострова, в 2017 году – 40 из 2 регионов.



Курсы ведут специалисты ОАНО «Магнитогорский институт дополнительного образования».