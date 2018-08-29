Знойный сентябрь: начало осени в Крыму прогнозируют аномально жарким

До 3 сентября в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В среду 30 августа синоптики обещают аномально жаркую погоду - передает пресс-служба МЧС России по Республике Крым.

В ближайшие пять дней среднесуточная температура воздуха в Крыму будет выше климатической нормы на 7 градусов и более.

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", с 30 августа по 3 сентября в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении МЧС.

В этот период запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем возле пожароопасных предметов, курить и бросать горящие окурки.

Рекомендовано избегать длительного пребывания на улице, физического перенапряжения, необходимо пить много воды. Облегчит восприятие высокой температур легкая одежду из натуральных тканей и головные уборы, прохладный душ и отказ от алкоголя.