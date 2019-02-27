Крымский выпускник поставил в тупик чиновников выбором языка на ЕГЭ

Абитуриент из Симферополя для сдачи в рамках ЕГЭ экзамена по иностранному языку первым и единственным в Крыму выбрал испанский язык. Об этом сообщила главный специалист управления образования администрации Симферополя Ирина Пономарева.

"Единственный ребенок в Крыму сдает испанский язык. Мы даже ему звонили, уточняли, правда ли он его выбрал. Это не выпускник текущего года, это выпускник прошлых лет", — цитирует ее «РИА Крым».

По словам чиновника, на территории Республики пока не нашли специалиста, который бы мог принять этот экзамен у абитуриента.

"Нам сказали, что пока в Крыму специалиста нет. Но ищут, будут что-то думать", — призналась она.

Пономарева отметила, что экзамен по испанскому языку симферополец будет сдавать в одной из местных общеобразовательных школ.