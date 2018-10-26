Уникальная пещера в районе трассы «Таврида» превратится в туристический объект
Специалисты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского разрабатывают проект по созданию научно-исследовательского и туристско-рекреационного комплекса на базе карстовой пещеры с останками древних животных, которая была обнаружена в районе строительства трассы «Таврида». Об этом пишет Крыминформ.
По словам декана географического факультета Таврической академии КФУ Бориса Вахрушева, комплекс должен быть доступен не только для ученых, но и для любого жителя и гостя Крыма.
«Возникла идея, что такое богатство не должно достаться только ученым, а может быть включено в культурно-просветительский кластер Крыма как курорта. Руководство университета приняло решение просить правительство предоставить пещеру с прилегающей территорией для создания стационарного научно-исследовательского и спелеотуристического рекреационного комплекса», - рассказал он.
По словам Бориса Вахрушева, уже начата работа по землеотводам на поверхности для создания инфраструктуры и работа по горному отводу для создания входа в карстовую полость на новом месте. При этом искусственный вход, который образовался в момент обнаружения пещеры, будет закрыт. Параллельно будет вестись работа по признанию пещеры памятником природы регионального значения
«Уже начата разработка самого проекта стационарного комплекса, сметной документации», – сообщил Вахрушев.
По его словам, в составе комплекса рассматривается возможность обустройства автокемпинга, строительства гостиницы со стоянкой, открытия музея с найденными в пещере останками древних животных, оборудование самой карстовой полости для спелеотуризма и даже создание парка фигур животных доледниковой эпохи.
«Мы представляем, что турист, проехав Крымский мост и половину полуострова с его красотами, устав от дороги, смог бы остановиться здесь, рядом с пещерой, в комфортном кемпинге или гостинице, посетить музей, оборудованную для туристов часть пещеры, парк с фигурами найденных в пещере древних животных и своими глазами увидеть, как выглядели саблезубый тигр, шерстистый носорог, мастодонт, южные слоны, а также уникальный зверь – единственный найденный в Европе саблезубый кот. Этот кот даже может стать эмблемой комплекса. Здесь же можно организовать продажу тематических сувениров, местных сыров, вин и так далее. Несложный маркетинг показывает, что комплекс может быть самоокупаемым, а доходную часть можно будет использовать на развитие комплекса и научные разработки. Это не бизнес, а развитие крымской науки, рекреации и туризма», – отметил декан географического факультета Таврической академии КФУ.
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