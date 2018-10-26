Уникальная пещера в районе трассы «Таврида» превратится в туристический объект

По словам декана географического факультета Таврической академии КФУ Бориса Вахрушева, комплекс должен быть доступен не только для ученых, но и для любого жителя и гостя Крыма.



«Возникла идея, что такое богатство не должно достаться только ученым, а может быть включено в культурно-просветительский кластер Крыма как курорта. Руководство университета приняло решение просить правительство предоставить пещеру с прилегающей территорией для создания стационарного научно-исследовательского и спелеотуристического рекреационного комплекса», - рассказал он.



По словам Бориса Вахрушева, уже начата работа по землеотводам на поверхности для создания инфраструктуры и работа по горному отводу для создания входа в карстовую полость на новом месте. При этом искусственный вход, который образовался в момент обнаружения пещеры, будет закрыт. Параллельно будет вестись работа по признанию пещеры памятником природы регионального значения