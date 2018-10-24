В Черном море нашли древнейший корабль

Найденный корабль был торговым и принадлежал древним грекам. Он оснащен мачтой, рулями, гребными скамейками — всё это сохранилось в целости. По словам ученых, ранее изображения таких судов видели только на древнегреческой керамике.



«Корабль, сохранившийся невредимым на глубине более двух километров — это то, во что бы я никогда не поверил. Эта находка изменит наше представление о судостроении и мореплавании в древнем мире», — заявил главный исследователь проекта Черноморской морской археологии Джон Адамс.



