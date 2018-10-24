В Черном море нашли древнейший корабль
На дне Черного моря археологи обнаружили самый древний неповрежденный корабль. 23-метровое судно пролежало под водой более 2400 лет, сообщает Snob со ссылкой на The Guardian.
Найденный корабль был торговым и принадлежал древним грекам. Он оснащен мачтой, рулями, гребными скамейками — всё это сохранилось в целости. По словам ученых, ранее изображения таких судов видели только на древнегреческой керамике.
«Корабль, сохранившийся невредимым на глубине более двух километров — это то, во что бы я никогда не поверил. Эта находка изменит наше представление о судостроении и мореплавании в древнем мире», — заявил главный исследователь проекта Черноморской морской археологии Джон Адамс.
По данным издания, исследователи проекта Черноморской морской археологии изучали глубины Черного моря на протяжении трех лет. За это время было найдено 60 затонувших кораблей, в том числе и древних.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.