Студенты керченского колледжа вернулись к занятиям

«Если честно, не хотелось возвращаться. Как-то… не очень. Но у меня четвертый курс, надо уже доучиться, семестр остался», - цитирует издание одну из студенток.



В сторонке девчонки обнимаются и плачут, еще одна студентка проходит мимо, прихрамывая. Тут же заходит в задние парень - с рукой на перевязи. Студенты напряжены и бросают на журналистов, столпившихся у входа, не слишком приветливые взгляды: «Нееет, нет, ничего не видели», - отворачиваются они от микрофонов.



В настоящее время в колледже учится около 900 человек, из них 22 студента решили перевестись в другие учебные заведения. Крымские власти обещают оказать содействие в оформлении бумаг в кратчайшие сроки.