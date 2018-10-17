Двое крымчан стали делегатами IX Всероссийского съезда Советов молодых учёных
90 молодых исследователей из различных регионов России стали участниками IX Всероссийского съезда Советов молодых учёных. Ежегодное мероприятие на этот раз проходит в Сочи в рамках международного саммита молодых учёных «Большие вызовы для общества, государства и науки».
Организатор съезда – Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте России по науке и образованию.
В его работе принимают участие двое крымчан: Андрей Паштецкий, заместитель директора ФГБУН «Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», член Координационного совета, кандидат экономических наук, председатель Совета молодых учёных НБС-ННЦ (Ялта) и Елена Кубрякова, представляющая ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН» (Севастополь).
«В течение трёх дней, с 14 по 16 октября, мы встречались с ведущими экспертами, светилами российской науки, - комментирует событие Андрей Паштецкий. – Молодые учёные получили возможность представить свои инициативы и проекты, направленные на реализацию Стратегии научно-технологического развития России. А после подведения итогов Всероссийского конкурса «Лучшие практики Советов молодых учёных» у меня сложилось стойкое убеждение: у нашей страны с подготовкой квалифицированных талантливых кадров всё в порядке, и именно молодые учёные – реальная движущая сила развития России в настоящем и будущем. Это – моё главное впечатление от съезда. Очень важно и то, что в Координационном совете представлены все федеральные округа. Это помогает сориентироваться, поделиться друг с другом информацией не только об имеющихся проблемах, но и о возможностях для дальнейшего развития науки».
Председатель Координационного совета по делам молодёжи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте России по науке и образованию Никита Марченков пояснил, что главная задача съезда – объединение молодых учёных из разных регионов в решении стратегических задач страны. Это позволит адресно направить административные и грантовые ресурсы на поддержку и тиражирование работающих научных проектов.
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