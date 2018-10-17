Двое крымчан стали делегатами IX Всероссийского съезда Советов молодых учёных

Организатор съезда – Координационный совет по делам молодёжи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте России по науке и образованию.

В его работе принимают участие двое крымчан: Андрей Паштецкий, заместитель директора ФГБУН «Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», член Координационного совета, кандидат экономических наук, председатель Совета молодых учёных НБС-ННЦ (Ялта) и Елена Кубрякова, представляющая ФГБУН «Морской гидрофизический институт РАН» (Севастополь).