Мария Захарова исполнила детскую мечту в Коктебеле

"Сбылась моя мечта. Еще со школы мечтала побывать в Коктебеле. Всегда увлекалась поэзией "Серебряного века", и, конечно, начитавшись биографий и непосредственно стихов поэтов той поры, представляла себе, как когда-нибудь это случится", – рассказала дипломат.



По словам Захаровой, поводом для проведения брифинга в Коктебеле стала презентация книги, которую в среду, 10 октября провели в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров и руководитель внешнеполитической службы Андорры.



"Книга посвящена неким страницам биографии поэта Максимилиана Волошина, который был одним из первооткрывателей Андорры для российской аудитории начала 20 века. Книга вышла на двух языках, и это весьма символично, что после того, как два министра наших государств ее презентовали, мы сегодня находимся в Коктебеле, который для Максимилиана Волошина и для поэтов "Серебряного века" был особым местом", – отметила дипломат.



Экземпляры данной книги, по словам Захаровой, будут переданы музею Волошина в Коктебеле.