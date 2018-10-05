Севастопольские хирурги провели уникальную операцию

В севастопольский онкодиспансер поступил пациент с диагнозом «плоскоклеточный рак нижне-грудного отдела пищевода». Опухоль имела протяженность 4,5 сантиметра. Учитывая стадию заболевания, больному было показано хирургическое вмешательство.



По данным департамента здравоохранения, операция, проведенная севастопольскими хирургами-онкологами, прошла успешно.



В онкодиспансере отметили, что операции при раке пищевода относятся к самой высокой категории сложности. Ранее подобные вмешательства в Севастополе не выполнялись, в том числе и традиционными способами. Пациентам приходилось обращаться за медпомощью в другие регионы.



После внедрения в практику севастопольского онкологического диспансера минимально-инвазивной хирургии (торако-лапаросокпии) появилась возможность оказывать медицинскую помощь горожанам на уровне федеральных онкологических центров.