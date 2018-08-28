Под Коктебелем обнаружили Средневековое поселение с мощным фундаментом

В районе Тихой бухты недалеко от Коктебеля местные жители нашли древнее поселение предположительно средних веков - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал секретарь отделения Российского географического общества в Крыму, президент российского Союза спелеологов Геннадий Самохин.

"Крымчане из Щебетовки и Коктебеля сообщили Русскому географическому обществу о том, что на побережье Тихой бухты находится поселение, как минимум, средневековое. Очень большое, с мощными фундаментами стен — больше метра фундаменты",- отметил Самохин.



По его словам, на место находки прибыла инициативная группа от Российского географического общества. Специалисты настаивают на проведении раскопок и мероприятий по выявлению археологического памятника, который еще не стоит на учете.



"Это была бы изюминка для Коктебеля — свой археологический памятник", — подчеркнул секретарь отделения РГО в Крыму Геннадий Самохин.