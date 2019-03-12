Дмитрий Киселев уточнил даты рэп-фестиваля в Коктебеле

Даты проведения фестиваля Rap Koktebel в Крыму перенесены на 27-28 августа, а не 28-30 августа, как планировалось ранее. Об этом сообщил организатор мероприятия, журналист Дмитрий Киселев, сообщают РИА Новости .

«Сейчас мы уточнили даты рэп-фестиваля в Крыму – в итоге он пройдет 27-28 августа, следом за Koktebel Jazz Party, который запланирован на 23-25 августа», — отметил Киселев.

Напомним, известный российский журналист после отмены концертов ряда рэп-исполнителей неожиданно заступился за них. Киселев заявил, что рэп невозможно запретить, как невозможно запретить мат, поскольку это явление культуры. Прародителем хип-хопа журналист назвал поэта-футуриста Владимира Маяковского, Киселев даже зачитал под бит отрывок из поэмы поэта «Хорошо».

Телеведущий раскритиковал современные рэп-фестивали и пообещал организовать в августе крупнейший в России open-air на нудистском пляже в Коктебеле.

Крым.Собака.Ru



