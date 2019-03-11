На краю обрыва и в когтях льва: Стас Пьеха побывал в Крыму

Популярный российский певец и поэт Стас Пьеха на минувшей неделе дал в Крыму и Севастополе три сольных концерта. В перерывах между ними он побывал в популярных местах полуострова. Впечатлениями о короткой, но насыщенной поездке он поделился на своей странице в Instagram .

Пьеха находился на полуострове несколько дней – 6 и 8 марта он выступал перед зрителями в крымской столице, 7 марта – перед жителями и гостями Севастополя. Как сообщает «РИА Крым» , переезжая между городами, певец посетил Бахчисарайский парк миниатюр, на территории которого расположен зоопарк. Его обитатели и стали главными действующими лицами в фотосессии со звездой. В частности, на одной из фотографий Пьеха из бутылочки кормит специальной смесью молодого льва, на другой – позирует вместе с лосем, на третьей – кормит ламу.

«После крепких объятий молодого льва на моей куртке остался братский шрам, а лось был очень вежлив и даже улавливалось немного сострадания во взгляде… ну и нутрия, конечно! Прекрасный солнечный день», — поделился впечатлениями Стас Пьеха.

В Севастополе выбор места для посещения певца пал на мыс Фиолент. Здесь на краю обрыва он записал видеообращение, оригинально поздравив своих подписчиц с Международным женским днем.