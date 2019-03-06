Севастопольская вокалистка Ольга Панкратова выпустила фэнтези-клип о викингах

Заслуженная артистка России, известная севастопольская вокалистка Ольга Панкратова представила клип на песню «Разбежалась ввысь». Видеоряд снят в жанре древнерусского фэнтези под экспрессивное звучание двух гитар. Главную роль в короткометражке сыграла сама солистка, ассистировали ей брутальные «викинги» из каскадерской шоу-группы «ИстАри».

Текст песни «Разбежалась ввысь» и музыку к ней, как и ко всем композициям авторского проекта «8692», написала сама Ольга Панкратова. В 2012 году в студии на нее была записана новая аранжировка с участием музыкантов Александра Басова (соло-гитара), Константина Неделева (ударные), Валерия Кушнира (бас-гитара) и других. К слову, Александр Басов работал с украинской певцией Русланой при подготовке к Евровидению в 2004 г. «Идея клипа принадлежит мне. Родилась она после того, как я была приглашена одной крупной Московской event-компанией в качестве режиссера на крупную конференцию по рекламе, открытие которой проводилось в Парке Викингов в Крыму. Песня написана в стиле рок, и когда я окунулась в аутентичную атмосферу парка, познакомилась с группой каскадеров, работающей там в вечернем шоу, решение снять клип пришло моментально. Я совместила полезное с приятным - работу над проектом и съемку клипа», - рассказывает Ольга Пакратова.

Видео было снято всего за 2 часа режиссером Алексеем Коником, который и смонтировал клип. В его съемках приняли участие Александр Татарников, Евгений Болтянов и каскадерская шоу-группа «ИстАри». «Когда я попала в парк, я почему-то представила себя живущей в то время. Как бы я жила, кого любила, каким бы стал мой выбор? Ведь викинги являются и нашими предками. Первым летописным русским князем был Рюрик - варяг, норвежский ярл, прибывший с севера со своим родом, называемым русь (по одной из версий)», - размышляет певица.