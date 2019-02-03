В возрасте 35 лет умер рэпер Децл

После концерта в Ижевске скончался известный российский рэпер Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его отец и продюсер Александр Толмацкий.

Как рассказал журналистам, концертный директор музыканта Павел Беленец, после концерт в Ижевске Децл пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо. По предварительным данным, у него остановилось сердце. Точная информация будет известна после экспертизы.

Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии.

Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича, который продюсировал Децла в дальнейшем, пишет Lenta.ru.