В iTunes появилась новая песня молодой вокалистки из Севастополя Mariama Sky

Молодая певица из Севастополя Маша Малышевская, выступающая под псевдонимом Mariama Sky, совместно с резидентом радио «Севастополь FM» диджеем Сергеем Барыбиным выпустила новую песню под названием Sunrise. Трек, записанный в рамках проекта VKU5NO (RU) в жанре «хаус», доступен для скачивания в iTunes .

В комментарии Крым.Собака.ru певица, которая, кстати, победила в номинации «Прорыв года» по версии премии «Лидер года», рассказала: «Я делаю музыку для молодых. Это современные электронные композиции плюс вокал. Под некоторые песни захочется плакать или побыть одному, но есть такие, под которые будешь танцевать и дурачиться. Я готова к тому, что для кого-то мое творчество пройдет незамеченным, но, надеюсь, что многим оно придется по душе и останется в наушниках надолго».

Маша называет Крым и Севастополь источниками своего вдохновения и творческого роста и призналась, что мечтает сделать крутой open-air фестиваль в Крыму для лучших ди-джеев со всего мира.