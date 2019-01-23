В Крыму рассказали о влиянии классической музыки на студентов и беременных

Представители проекта "Музыка – образование – медицина" рассказали о влиянии классических композиций на организм и психику человека. Об этом сообщает РИА Крым .

"Проект "Музыка – образование – медицина", который мы создали совместно с медицинским колледжем, – это проект нового поколения, аналогов ему в России мне не встретилось", — пояснил дирижер Камерного оркестра Денис Карлов.

В рамках проекта коллектив музыкантов раз в месяц выступает с классическим репертуаром перед студентами медколледжа.

"Большая часть наших студентов – из сельской местности, они не имели возможности соприкоснуться с этим явлением — классической музыкой. И вряд ли бы сами пошли в филармонию или концертный зал. Мы дали им такую возможность: увидеть и услышать оркестр", — отметил директор Крымского медицинского колледжа Аркадий Писарев.

Концерты камерного оркестра доступны для всех студентов колледжа, в котором обучаются более тысячи человек. Также раз в три месяца музыканты будут играть для будущих мам в симферопольском роддоме №2.

"У нас колоссальный опыт работы с беременными женщинами – более 30 лет. Мы знаем, как это важно: не только следить за здоровьем женщины, но и создавать настрой. Известно, что музыка гармонизирует ритмы внутренних органов. Плод в утробе матери начинает различать звуки на 15 неделе развития, четко слышит – с 20 недели. Даже в детской реанимации мы включаем записи классической музыки", — рассказала заместитель главного врача роддома Елена Радионова.

Музыка Баха благотворно влияет на формирование нейронной сети ребенка, а Моцарта - на мелкую моторику и на развитие интеллектуальных способностей



По словам экспертов, определенная музыка влияет на разные системы организма человека. Так, в "Музыкальной памятке мамочек", которую выпустила Крымская филармония, прослушивание "Фиделио" Бетховена или "Венгерская рапсодия" Листа рекомендована для уменьшения головной боли. Для снятия симптомов гипертонии советуют "Ноктюрн ре-минор" Шопена или "Кантату 21" Баха. Таким образом, Камерный оркестр будет составлять одну программу для рожениц, другую – для студентов.

По словам Дениса Карлова, музыка Баха благотворно влияет на формирование нейронной сети ребенка, а музыка Моцарта хорошо воздействует на мелкую моторику и на развитие интеллектуальных способностей.

«Так что студентам можно посоветовать: если хотите хорошо сдать сессию – слушайте Моцарта!" — рекомендует дирижер. Отмечается, что концерты оркестра в роддоме и медицинском колледже будут бесплатными для слушателей.