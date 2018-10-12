Пассажиров симферопольского аэропорта будет встречать Лолита
Известная российская певица Лолита записала несколько аудиоприветствий для пассажиров аэропорта Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
«Специально для пассажиров и гостей аэропорта Лолита записала несколько аудиоприветствий, которые будут транслироваться в аэропорту по громкой связи», – сказано в сообщении.
На первой записи певица обращается со словами приветствия к прибывшим пассажирам, на второй – желает доброго пути покидающим полуостров.
По информации Крыминформ, Лолита находится в Крыму в рамках гастрольного тура. Первый концерт звезды прошел 11 октября в Симферополе. Сегодня запланировано ее выступление в Севастополе.
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