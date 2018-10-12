18+

Пассажиров симферопольского аэропорта будет встречать Лолита

Известная российская певица Лолита записала несколько аудиоприветствий для пассажиров аэропорта Симферополь. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Специально для пассажиров и гостей аэропорта Лолита записала несколько аудиоприветствий, которые будут транслироваться в аэропорту по громкой связи», – сказано в сообщении.

На первой записи певица обращается со словами приветствия к прибывшим пассажирам, на второй – желает доброго пути покидающим полуостров.

По информации Крыминформ, Лолита находится в Крыму в рамках гастрольного тура. Первый концерт звезды прошел 11 октября в Симферополе. Сегодня запланировано ее выступление в Севастополе.

 

Комментарии (0)
Автор: Yulia_Po
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Новости партнеров