В Крыму выступит известный немецкий пианист и дирижер

По его словам, концерты музыканта состоятся 28 сентября в Симферополе в Музыкальном театре и 29 сентября в Севастополе на сцене Культурно-информационного центра.

«Юстус Франц – всемирно известный пианист и дирижер. Его имя неизменно ассоциируется с большими оркестрами и абсолютной преданностью музыке», – рассказал Нескубин.



О Юстусе Франце известно, что он на постоянной основе сотрудничает с Оркестром Мариинского театра, Московским симфоническим оркестром, Оркестром Китайской филармонии, Варшавским симфоническим оркестром и многими другими. Выступал на всех главных мировых сценах, является обладателем премии «Грэмми».