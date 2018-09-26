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В Крыму выступит известный немецкий пианист и дирижер

В рамках гастролей Московского государственного симфонического оркестра Крым посетит всемирно известный немецкий пианист и дирижер Юстус Франц. Об этом Крыминформу сообщил руководитель компании Inconcert Игорь Нескубин.

  • Юстус Франц

По его словам, концерты музыканта состоятся 28 сентября в Симферополе в Музыкальном театре и 29 сентября в Севастополе на сцене Культурно-информационного центра.

«Юстус Франц – всемирно известный пианист и дирижер. Его имя неизменно ассоциируется с большими оркестрами и абсолютной преданностью музыке», – рассказал Нескубин.

О Юстусе Франце известно, что он на постоянной основе сотрудничает с Оркестром Мариинского театра, Московским симфоническим оркестром, Оркестром Китайской филармонии, Варшавским симфоническим оркестром и многими другими. Выступал на всех главных мировых сценах, является обладателем премии «Грэмми».

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Автор: Yulia_Po
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