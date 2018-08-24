Весь этот блюз! На набережной Ялты состоится музыкальное шоу для всех желающих

Группа D’Black Blues Orchestra бесплатно выступит на набережной Ялты 26 августа с масштабным блюзовым шоу - сообщила начальник управления культуры администрации города Лариса Ковальчук.

«Группа выступит с концертной программой The Anthology of Blues ("Антология блюза"), в которую вошли самые яркие композиции мирового блюзового наследия", - рассказала Ковальчук.

Она так же анонсировала в программе вечера появление вокалисток из Франции - Кристел Адамс и Кэролайн Бландин, которая пела с легендарным Джонни Холлидеем.

В составе D’Black Blues Orchestra выступят испанские музыканты - саксофонист Марк Сорт, перкуссионист Дан Ариса и трубач Рокки Альберо.

Ковальчук подчеркнула, что выступление этой группы в Ялте - ее подарок жителям и гостям города.

Концерт на набережной Ялты начнется в 21:00. Вход свободный для всех.