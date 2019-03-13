В Крыму появится свой мессенджер

В Крыму в 2019 году может начать работу мессенджер «Диалог», разрабатываемый госпредприятием «Крымтехнологии». Сейчас программа работает в тестовом режиме, пишет «Крыминформ» .

«В тестовом режиме «Диалог» работает. Я надеюсь, что этот год для «Крымтехнологий» все-таки станет годом введения новых программных продуктов, в том числе и мессенджера «Диалог», - рассказал вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский.

Первые сообщения о запуске мессенджера появились в апреле 2018 года на фоне принятого судом решения о блокировке на территории России популярного сервиса Telegram. В тот момент пользователи напрямую связали новость о «Диалоге» с попыткой поднять его узнаваемость за счет созданного ажиотажа, однако Полонский призвал не сравнивать мессенджеры.

«Telegram сложно догнать и перегнать. Мы видим, что и воспрепятствовать его работе не всегда получается, поэтому сложно соревноваться с такими гигантами. Дело в том, что в нашей оперативной работе мы используем наш мессенджер, но, как обычно, все и всегда упирается в необходимость финансов», - сказал крымский вице-премьер.