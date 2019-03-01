Эксперты проверили Крымский мост на деформацию

С момента открытия моста через Керченский пролив каких-либо отклонений от проектных параметров и деформаций сооружения не наблюдается. Об этом сообщается на сайте инфоцентра «Крымский мост».

Специалисты с момента открытия сооружения в мае прошлого года проводят комплексный мониторинг всех систем и несущих конструкций. Приборы и датчики отслеживают в режиме реального времени состояние опор и пролетных строений с учетом климатических и других нагрузок.

Так, по данным инфоцентра, на автодорожной арке установлено более 45 устройств: тензометры, акселерометры, инклинометры и датчики GNSS. Сведения поступают в Центр управления производством Крымского моста, где расчетные проектные значения сравниваются с фактическими.

Наблюдение показали, что превышения расчётных параметров напряжений и деформаций за период работы моста не зафиксировано. Таким образом, отмечают эксперты, результаты многомесячных наблюдений подтверждают надежность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет.

Такие результаты удивления не вызывают, ведь проектировался Крымский мост с учетом непростых климатических условий в проливе. На этапе разработки проекта был проведен анализ многолетних сводок погоды, изучены все максимумы за минувшие десятилетия, а также ледовая обстановка. С учетом этого создавался конструктив с повышенным запасом прочности. Например, автодорожную арку высотой 45 м — наиболее уязвимый перед ветром элемент моста с высокой парусностью — оборудовали специальными устройствами для снижения ветровой нагрузки, рассказали в инфоцентре.