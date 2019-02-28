На Крым надвигается шторм

В Крыму в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным синоптиков, во второй половине дня 28 февраля, а также 1 марта в Крыму прогнозируется очень сильный юго-западный, с переходом на северо-западный ветер с порывами до 22-27 м/с. В первый день весны на территории полуострова пройдут обильные дожди, в горах ожидается снегопад.

Жителям полуострова рекомендуется соблюдать правила безопасности при непогоде. Водителям советуют по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях.

В социальных сетях крымчане уже сообщают об обильном снегопаде в районе Ангарского перевала.

