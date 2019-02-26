«Дорога жизни» в Севастополе получила положительное заключение экспертизы

По информации «Вести-Севастополь», новая городская трасса пройдет в обход исторического центра. Это позволит не только разгрузить центральные улицы, но и улучшить транспортное сообщение между районами, а также создать условия для развития промышленных территорий города.

Протяжённость "Гераклейской рокады" превысит 9 километров. По проекту её начало будет расположено на пересечении Камышового и Фиолентовского шоссе. Конечная точка - район улицы Генерала Мельника. Реализация инвестпроекта начнётся уже в этом году. Финансирование будет идти за счёт федерального и городского бюджетов. Трасса может получить и дальнейшее продолжение - через мост, проект которого сейчас активно обсуждается, на Северную сторону.