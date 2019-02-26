В Крыму ожидают прихода крупных торговых сетей

Крупные торговые сети могут появиться в Крыму после запуска поездов по мосту через Керченский пролив. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, пишет ТАСС .

«Задача правительства - создать здоровую конкурентную среду, которая будет способствовать снижению цен. Ситуацию может изменить приход в Крым крупных торговых сетей. Надеюсь, это произойдет после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту», - сказал Аксенов.

По словам главы Крыма, в прошлом году инфляция в республике увеличилась больше, чем в среднем по России, особенно по продовольственным товарам. Значительную роль сыграл спекулятивный фактор. Правительство региона пытается повлиять на ситуацию с помощью сельскохозяйственных ярмарок, соглашений с субъектами оптовой и розничной торговли, которые предусматривают ограничение торговых надбавок на продукты питания первой необходимости.