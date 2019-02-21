Ближайшим летом в Крыму могут повыситься цены на жилье в новостройках. Об этом пишет «Форпост-Севастополь» со ссылкой на прогнозы аналитиков.

Как отмечают эксперты, на сделки с недвижимостью могут повлиять колебания ипотечных ставок, поправки в закон 214-ФЗ об участии в долевом строительстве, введение бессрочной приватизации, увеличение НДС и ряд других причин.

В Крыму застройщики уже заговорили о неизбежном повышении цен на квадратные метры из-за поправок в 214-ФЗ. Изменения в законодательство введены из-за серьезной по своим масштабам ситуации с обманутыми дольщиками. Для решения это проблемы государство обязало девелоперов для строительства домов вносить 10% собственного капитала и кредитоваться в банках, в свою очередь средства дольщиков будут заморожены в банках до момента сдачи объектов в эксплуатацию. Также ужесточены требования к опыту строительных компаний и условиям расходования средств.

По мнению экспертов, вводимые с 1 июля изменения обезопасят покупателей жилья и обеспечат прибыль банкам, но сократят количество застройщиков, повысят себестоимость возводимого жилья и увеличат срок строительства. Всё это неминуемо скажется на стоимости квартир уже этим летом. Также в пользу скорого роста цен на недвижимость говорят снижение рубля, дешевеющая нефть и общий дефицит новостроек.

«Давать прогнозы — неблагодарное занятие, но мы считаем, что за год объем сделок с недвижимостью снизится на 10-15% от уровня 2018, а цены вырастут на 3-8%. Пока базовый вариант такой, а дальше посмотрим», — отмечает директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Покупатели жилья в Крыму и Севастополе еще в прошлом году отреагировали на предстоящие изменения. Так на полуострове зафиксирован наибольший рост выдачи ипотечных кредитов - более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим.

Эксперты считают, что тенденция на повышение цен в новостройках будет сохраняться. Поэтому тем, кто задумывается о покупке жилья, советуют решать этот вопрос уже весной, особенно, если большая часть средств хранится в рублях.