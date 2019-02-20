Под Севастополем открыли участок трассы «Таврида»

В среду, 20 февраля, специалистами АО "ВАД" был проведен рабочий перепуск движения с дороги Симферополь-Бахчисарай-Севастополь на новый 700-метровый участок трассы "Таврида" на стыке административных границ Бахчисарайского района и Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.

"Рабочий перепуск движения произведен на 700-метровом участке "Тавриды" в конце 6 этапа трассы. Это — стандартная процедура, необходимая для продолжения строительства. После того, как машины поедут по открытому участку, старая дорога будет разобрана, и на ее месте начнется строительство двух новых полос "Тавриды", — сказано в сообщении минтранса.

По информации ведомства, на дорогу нанесена временная дорожная разметка, установлены знаки, регламентирующие скоростной режим и направления движения.