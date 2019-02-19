На выходных в Крыму резко похолодает

В День защитника Отечества в Крыму придут морозы до -15 градусов и снегопады. Об этом сообщила руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"На день защитника Отечества и выходные дни в Крым придет настоящая зима. Дождь перейдет в сильный снег, метель, будет очень сильный северо-восточный ветер (17-22 м/с) и резкое понижение температуры воздуха. Днем 23 февраля максимальная температура воздуха составит 3-8 градусов мороза, ночью 10-15 ниже нуля", - рассказала Любецкая РИА Новости.

Резкое изменение погоды связано с холодным арктическим фронтом, сказала синоптик. Морозы продлятся до вторника, 26 февраля.

Начало февраля и последняя неделя в Крыму были необычно теплыми. Дневная температура поднималась до +15 градусов, что на 8 градусов выше климатической нормы, сообщали ранее в гидрометцентре республики.

Крым.Собака.Ru