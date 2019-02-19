На сайте Роскачества опубликован «Винный гид России» с рейтингами белых, красных, розовых и игристых вин российского производства. В перечень лучших отечественных вин вошли представители Крыма.

Ежегодный проект по исследованию винодельческой продукции, который ведомство проводит совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России. Для разработки Национального каталога качественных российских вин была собрана комиссия из ведущих российских и международных экспертов, сомелье и дегустаторов.

В ходе исследования специалисты Роскачества оценили 320 образцов российских вин. Выяснилось, что большинство из них по своему качеству превышает требования ГОСТов. Так, из 114 образцов красных вин 78 получили 78 баллов или более, из 104 белых вин — 56 образцов, розовых — 9 из 19 образцов, игристых — 38 из 51.



Лучшие белые вина:

Крю Лермонт Шардоне («Фанагория», 773 руб.)

Мускат Элеганс («Винодельня Юбилейная», 234 руб.)

Кокур Солнечной Долины («Солнечная Долина», 476 руб.)

Цитрон Цюрупинский Селект («Винодельня Юбилейная», 416 руб.)

Ангелы и Демоны. Каберне белое («Кубань-Вино», 302 руб.)



Лучшие красные вина:

Alma Valley Red (Alma Valley, 536 руб.)

Жар-Птица (Русские Сказки—Раевское, 979 руб.)

Красностоп (Шато Ле Гран Восток, 490 руб.)

Автохтон. Саперави («Фанагория», 518 руб.)

Пикник Вайн (Alma Valley, 829 руб.)



Лучшие игристые вина:

Абрау-Дюрсо (Абрау-Дюрсо, 765 руб.)

Брют белое (Chateau Tamagne, 349 руб.)

Полусухое белое (Chateau Tamagne, 287 руб.)

Select rose brut (Chateau Tamagne, 470 руб.)

Полусладкое белое («Фанагория», 508 руб.)



Лучшие розовые вина:

Цвайгельт (Высокий берег, 497 руб.)

Роза Тамани (Chateau Tamagne, 203 руб.)

ZB wine. Rose (ZB, 479 руб.)

Esse Rose (Esse, 500 руб.)

Селект Розе (Chateau Tamagne, 470 руб.)



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