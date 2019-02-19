В Крыму зафиксирован ипотечный бум

В Крыму и Севастополе в прошлом году в 2 раза увеличилось число выданных ипотечных кредитов и объем выделенных средств. Об этом сообщает «Российская газета» .

В Севастополе количество выданных кредитов выросло на 92% по сравнению с 2017 годом, а объем - на 113%. В Крыму динамика выдачи ипотечных кредитов еще существеннее – займов стало больше на 115%, в денежном выражении - рекордные 134%.

«Тот факт, что самая высокая динамика роста ипотечного рынка в минувшем году была отмечена в Крыму и Севастополе, заслуживает внимания еще и потому, что ставки по кредитам здесь самые высокие в стране – в среднем 10,3 процента», – отметила президент сети FinExpertiza Нина Козлова.

По мнению экспертов, главная причина быстрого роста ипотеки в этих регионах – низкий базовый уровень объемов ипотечного кредитования. В 2017 году они занимали низшие строчки рейтинга регионов по объему и количеству выданных ипотечных кредитов. При таких первоначальных данных им было проще всего нарастить ключевые показатели ипотеки.

«Помогло и то, что россияне из других регионов охотно приобретали жилье на полуострове, как в качестве инвестиций, так и для личного проживания», - рассказала Нина Козлова.

Также специалисты отмечают, что для Крыма и Севастополя факторами роста рынка ипотеки стали последовательно выстраиваемые взаимоотношения между застройщиками, покупателями и банками.

Крым.Собака.Ru