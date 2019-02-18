В Севастополе появится единый парковочный абонемент

В Севастополе начнет действовать единый парковочный абонемент на срок от одного до 12 месяцев. Об этом пишут «Вести – Севастополь» .

По словам исполняющего обязанности директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгения Исакова, абонемент даст возможность использовать платные парковки города.

«Такой абонемент дает право автовладельцу на период его действия парковаться в одном из 1066 парковочных мест без необходимости проводить процедуру оплаты парковки каждую парковочную сессию», – рассказал чиновник.

В декабре прошлого года правительство Севастополя приняло решение об увеличении количества мест для платной парковки до тысячи. Поделена парковка была на две территориальные зоны: в курортной части Балаклавского района стоимостью 50 рублей в час за одно место и в историческом центре города по цене 35 рублей в час.

Крым.Собака.ru