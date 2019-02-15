Опубликованы цены на входные билеты в крымские дворцы и музеи
В Крыму опубликовали стоимость входных билетов в парки, дворцы, музеи и пещерные города. Перед посещением достопримечательностей полуострова туристам рекомендуется изучить цены, чтобы не пострадать от рук мошенников.
Так, по информации КП, стоимость основной экспозиции в Воронцовском и Массандровском дворцах составляет 350 рублей для взрослых, 200 - для детей от 16 до 18 лет, студентов, пенсионеров. Дети до 16 лет – 70 рублей (за экскурсионное обслуживание). Другие экспозиции оплачиваются отдельно.
Посещение основной экспозиции и Итальянского дворика Ливадийского дворца обойдется в 400 рублей взрослым, 200 - пенсионерам, 100 - детям.
Посетить Ласточкино гнездо для взрослых будет стоить 200 рублей, для детей, студентов и пенсионеров – 100 рублей.
Билет в Судакскую крепость обойдется в 75 рублей, дети могут посещать крепость бесплатно, экскурсионное сопровождение - 50 рублей для всех категорий граждан.
Ханский дворец: 250 рублей заплатят взрослые, пенсионеры - 150 руб, дети и студенты - 100 руб. Экскурсионный билет для всех категорий граждан - 50 рублей. Отдельное экскурсионное обслуживание в группе до 10 человек по графику - 1000 рублей, вне графика - 2000 рублей.
Пещерный город «Чуфут-Кале»: 200 рублей для взрослых, 150 рублей для пенсионеров, 100 рублей для детей и студентов 100.
Пещерные города «Мангуп-Кале», «Эски-Кермен», «Качи-Кальон», «Тепе-Кермен», «Мангуп-Кале» можно посетить за 100 рублей для всех категорий граждан.
Историко-археологический комплекс Салачик (музей под открытым небом): взрослым 100 рублей, студенты и пенсионеры 50 рублей.
Вход в дом-музей Чехова в Ялте: 250 рублей, льготники – 150 руб.
Крепость «Керчь»: взрослые - 300 рублей, дети старше 16 лет, студенты и пенсионеры - 200,00 рублей.
Полный перечень достопримечательностей с расценками на все экспозиции можно увидеть на сайте минкультуры республики. Указанные цены действуют до 1 апреля.
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