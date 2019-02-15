Опубликованы цены на входные билеты в крымские дворцы и музеи

В Крыму опубликовали стоимость входных билетов в парки, дворцы, музеи и пещерные города. Перед посещением достопримечательностей полуострова туристам рекомендуется изучить цены, чтобы не пострадать от рук мошенников.

Так, по информации КП, стоимость основной экспозиции в Воронцовском и Массандровском дворцах составляет 350 рублей для взрослых, 200 - для детей от 16 до 18 лет, студентов, пенсионеров. Дети до 16 лет – 70 рублей (за экскурсионное обслуживание). Другие экспозиции оплачиваются отдельно.

Посещение основной экспозиции и Итальянского дворика Ливадийского дворца обойдется в 400 рублей взрослым, 200 - пенсионерам, 100 - детям.

Посетить Ласточкино гнездо для взрослых будет стоить 200 рублей, для детей, студентов и пенсионеров – 100 рублей.

Билет в Судакскую крепость обойдется в 75 рублей, дети могут посещать крепость бесплатно, экскурсионное сопровождение - 50 рублей для всех категорий граждан.