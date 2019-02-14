Крым и Севастополь вошли в маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства»

В четверг, 14 февраля, на инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение о создании туристического маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства». Об этом сообщает Крыминформ .

По мнению министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, новый туристический маршрут, объединяющий Крым, Севастополь, Ростовскую область и Краснодарский край как аналог «Золотому кольцу России», может дать полуострову до 10% дополнительного турпотока.

Маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» включает в себя десять городов на территории четырех российских субъектов. Пять из них расположены на Крымском полуострове. Это античные поселения в Севастополе, Симферополе, Керчи, Евпатории и Феодосии. Среди объектов показа, вошедших в «Золотое кольцо Боспорского царства», значатся Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, крепость Керчь, Лапидарий (музей каменных древностей), античные городища Пантикапей, Нимфей, Тиритака, Мирмекий, Парфений, Порфмий, склеп Деметры в Керчи; музей древностей и музей подводной археологии в Феодосии; археологический комплекс «Крепость Харакс» в Ялте; музей-заповедник «Калос-Лимен», музей древностей северо-западного Крыма «Кара-Тобе» в Евпатории; Центральный музей Тавриды и историко-археологический музей-заповедник в Симферополе.

По данным крымского правительства, в инфраструктуру крымской части маршрута «Золотое кольцо Боспорского царства» войдут четыре аэропорта, Крымский мост, две федеральные трассы «Дон» и «Таврида», круизная линия лайнера «Князь Владимир», около трех тысяч гостиниц и других средств размещения, более 200 объектов показа, свыше тысячи кафе и ресторанов, а также более 40 виноделен.

Крым.Собака.Ru