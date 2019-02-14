В этом году в Крыму наладят мобильную связь

Вдоль трассы «Симферополь-Ялта-Севастополь» до конца 2019 года будут установлены 15 дополнительных базовых станций сотовой связи. Об этом заявил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

По информации пресс-службы министерства, в городском округе Алушта были открыты три базовые станции подвижной радиотелефонной связи. В частности, на 690 километре автомобильной дороги Симферополь-Алушта (первый машино-улавливающий тупик), на 696 километре трассы (поворот на с. Изобильное) и в районе поселка Малый Маяк (поворот на Шархинский карьер).

«Новые станции не только улучшат мобильную связь, но и повысят качество пользования услугами мобильной сети «Интернет», что позволит людям, в случае необходимости, беспрепятственно вызвать экстренную оперативную службу МЧС, полицию, а также бригаду скорой медицинской помощи», - отметил Сергей Зырянов.

Новые базовые станции предоставляют доступ к услугам голосовой связи, а также мобильной передачи данных в стандартах 2G, 3G, что актуально для автолюбителей. Современные технологии в автомобилестроении позволяют активно пользоваться мобильным интернетом, обеспечивающим доступ бортового компьютера к навигации, актуальной дорожной обстановке, аудио, видео и иным ресурсам.

По словам министра, сейчас ведутся работы по обеспечению устойчивой мобильной связью трассы «Таврида», а проводимые операторами мобильной связи мероприятия позволят в скором времени значительно улучшить качество предоставляемых услуг связи на всем полуострове.