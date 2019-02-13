Крымское розовое вино признано одним из лучших в России
Крымское ZB Wine Rose агрофирмы “Золотая Балка” вошло в тройку лучших российских сухих розовых вин в среднем ценовом сегменте от 200 до 500 рублей за бутылку. Об этом сообщает пресс-служба винзавода.
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Фото: lastmen.ru
В рамках проекта “Винный гид России” специалисты минпромторга и минсельхоза России совместно с Роскачеством составили рейтинг российских тихих вин. Независимую оценку проводила дегустационная комиссия из 23 российских и международных экспертов. Всего в “Винный гид России” вошли 9 образцов отечественных розовых вин.
Как сообщает пресс-служба «Золотой балки», получившее высокую оценку экспертов ZBWine Rose – купаж из выращенного в севастопольском терруаре винограда сортов Каберне Совиньон и Алиготе. Это продукт первой линейки тихих вин предприятия, которая вышла на рынок в 2017 году. К созданию этих вин были привлечены специалисты из Франции и Италии. По словам представителей "Золотой Балки", по соотношению дождей и влаги терруар сравним с лучшими районами долины Роны или севера Италии, а по температуре – приближен к зоне Бордо или долины Луары.
"Cвежее фруктовое вино с тонами красных ягод ZBWine Rose пользуется заслуженным успехом у любителей розовых вин. А высокая оценка профессиональных экспертов доказывает, что мастерство виноделов и виноградарей позволяет максимально реализовать весь сортовой потенциал прекрасного крымского винограда и вывести на рынок достойный продукт местности”, - отметила генеральный директор "Золотой Балки" Елена Костенко.
Виноград для линейки ZBWine собирается вручную, благодаря чему предотвращается сдавливание ягоды и ее последующее окисление. Таким образом достигается высокое качество винограда, рассказали в пресс-службе предприятия.
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