Крымское розовое вино признано одним из лучших в России

Крымское ZB Wine Rose агрофирмы “Золотая Балка” вошло в тройку лучших российских сухих розовых вин в среднем ценовом сегменте от 200 до 500 рублей за бутылку. Об этом сообщает пресс-служба винзавода.

В рамках проекта “Винный гид России” специалисты минпромторга и минсельхоза России совместно с Роскачеством составили рейтинг российских тихих вин. Независимую оценку проводила дегустационная комиссия из 23 российских и международных экспертов. Всего в “Винный гид России” вошли 9 образцов отечественных розовых вин.

Как сообщает пресс-служба «Золотой балки», получившее высокую оценку экспертов ZBWine Rose – купаж из выращенного в севастопольском терруаре винограда сортов Каберне Совиньон и Алиготе. Это продукт первой линейки тихих вин предприятия, которая вышла на рынок в 2017 году. К созданию этих вин были привлечены специалисты из Франции и Италии. По словам представителей "Золотой Балки", по соотношению дождей и влаги терруар сравним с лучшими районами долины Роны или севера Италии, а по температуре – приближен к зоне Бордо или долины Луары.