Сдавать жилье в Крыму оказалось выгоднее, чем в столицах

Специалисты онлайн-сервиса Domofond.ru установили, что среди всех российских регионов стоимость аренды жилья наиболее приближена к величине средней зарплаты в Крыму и Севастополе. Об этом пишет Форпост .

Так, по данным рейтинга, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Севастополе — 19,5 тысячи рублей — это 69% средней севастопольской зарплаты, которая составляет 28,4 тысячи рублей. Город федерального значения занимает почётное 2-е место в рантье-рейтинге. Стоимость аренды двухкомнатной квартиры составляет в Севастополе 94% средней зарплаты.

Ещё выгоднее сдавать квартиру оказалось в Симферополе. В столице Крыма доход от сдачи однокомнатной квартиры покрывает 79% средней зарплаты, а двухкомнатной — 103%. Это единственный город России, где, сдавая двухкомнатную квартиру, можно не работать, заключают эксперты.

На 3-м месте — Сочи с 62% и 98% соответственно. В первую десятку также попали Махачкала, Химки, Грозный, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Новороссийск и Владикавказ.

Москва оказалась во втором десятке рейтинга — 13-е место. Как бы ни была высока там стоимость аренды жилья, это всего лишь 45% (в случае однокомнатной квартиры) и 64% (в случае двухкомнатной) средней столичной зарплаты. Санкт-Петербург с 39% и 61% соответственно занял 27-е место.

Замыкает рейтинг Тюмень, где рента от однокомнатной квартиры составит 23% от среднего заработка по региону.