В Севастополе появятся скоростные электропоезда

Сейчас в севастопольском направлении курсируют 4 пары поездов. Из Симферополя и обратно осуществляется по 5 рейсов в день. Перевозят они по 350-400 человек. Сократить время в пути можно за счёт уменьшения количества остановок по дороге, считают на Крымской железной дороге. При наличии спроса, на предприятии готовы запустить из Севастополя электрички и в другие города полуострова.

«Рассматривается вопрос увеличения количества электропоездов и может быть при необходимости сделать скоростные электропоезда до Симферополя, а может и дальше. Уменьшение времени для доставки пассажиров в Симферополь. Сейчас он идёт 1 час 50 минут, как автобус. Но погода не влияет и стоимость в 2 раза ниже, чем на автобусе», – говорит Пётр Иванюта, начальник железнодорожной станции Севастополь ФГУП «Крымская железная дорога».

Крым.Собака.Ru