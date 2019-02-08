Крымчанам упростят банковские переводы на материк

В ближайшие месяцы в Крыму начнет работу система быстрых платежей российского Центробанка. Это значительно упростит безналичные переводы (по номеру телефона) между регионом и материковой частью России, сообщают «Известия» .

Присоединиться к сервису планирует крупнейший банк полуострова - РНКБ. По всей стране система полноценно заработает 28 февраля, а крымское финучреждение планирует подключиться к ней до конца первого полугодия.

По мнению экспертов, возможность пересылать друг другу деньги по номеру телефона между разными банками позволит решить проблему санкционной изоляции полуострова. Также жители Крыма смогут быстро переводить средства друзьям и родственникам в других регионах России, подчеркнул советник председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов. Это поспособствует и развитию безналичных платежей, что привлечет в регион потенциальных туристов, представителей малого и среднего бизнеса и даст толчок для развития полуострова, уверен эксперт.

В пресс-службе ЦБ изданию рассказали, что ограничений для банков по участию в СБП нет. Кредитные организации сами принимают решение по присоединению к проекту. Пока платформа работает в тестовом режиме, добавили в регуляторе. Сейчас к ней подключены 12 банков: Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Ак Барс Банк, Райффайзенбанк, Тинькофф банк, Киви банк, СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр».

С июля в России начнется второй этап реализации системы быстрых платежей. Клиенты смогут проводить перечисления в пользу юридических лиц – например, за товары и услуги с использованием QR-кодов, сообщал ранее регулятор.