18+

В центре Севастополя сносят известный ресторан?

Во вторник утром, 5 февраля, социальные сети Севастополя встряхнули фотографии работающей строительной техники возле ресторана Seavas в Артбухте. 

  • Фото: Иван Сударев/ Facebook

Пользователи предположили, что таким образом начался снос популярного заведения.

В комментарии журналистам «Крым.Собака.Ru» представители администрации Seavas рассказали, что никакого демонтажа здания не проводится - у владельцев заведения есть все необходимые документы на право собственности. Более того, персонал проходит обучение в Москве, и весной ресторан откроется уже с новым меню и стандартами работы.  

"Ресторан Seavas закрыт до конца апреля для приведения помещений в соответствие нормам пожарной безопасности. В конце апреля откроется караоке, кофейня, пиццерия и летняя веранда," - рассказала управляющая Seavas Полина Салтыкова.

По ее словам,  кран снимает резиновые ограничители для швартовки кораблей в рамках проводимых работ по благоустройству территории после передачи набережной Севморпорта городу.

 

Комментарии (0)
Автор: Yulia_Po
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты