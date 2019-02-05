В центре Севастополя сносят известный ресторан?

Пользователи предположили, что таким образом начался снос популярного заведения.

В комментарии журналистам «Крым.Собака.Ru» представители администрации Seavas рассказали, что никакого демонтажа здания не проводится - у владельцев заведения есть все необходимые документы на право собственности. Более того, персонал проходит обучение в Москве, и весной ресторан откроется уже с новым меню и стандартами работы.

"Ресторан Seavas закрыт до конца апреля для приведения помещений в соответствие нормам пожарной безопасности. В конце апреля откроется караоке, кофейня, пиццерия и летняя веранда," - рассказала управляющая Seavas Полина Салтыкова.

По ее словам, кран снимает резиновые ограничители для швартовки кораблей в рамках проводимых работ по благоустройству территории после передачи набережной Севморпорта городу.